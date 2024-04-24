В Германии попросили Сунака надавить на Шольца ради поставок Taurus Киеву

Фракция немецкого оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) перед встречей Олафа Шольца с премьером Британии Риши Сунаком призвала последнего надавать на немецкого коллегу в вопросе поставок ракет Taurus Украине. Об этом пишет ntv.

C точки зрения немецкой оппозиции, после одобрения военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов давление должно оказываться и на немецкие власти.

«Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена передать ATACMS большой дальности», — сказал представитель ХДС Родерих Кизеветтер.

В связи с этим, по его словам, Риши Сунак должен усилить давление на Олафа Шольца, «чтобы он, наконец, передал Taurus» Украине.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд.

Общий объем данного пакета составил $95 млрд. Помимо денег для Украины, он включает в себя $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Ранее Зеленский раскритиковал Шольца за отказ предоставить ВСУ ракеты Taurus.