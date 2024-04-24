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В Совфеде назвали главную задачу нового состава кабмина

Матвиенко: новый кабмин будет реализовывать шестилетку суверенного развития РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главной задачей нового состава правительства станет реализация шестилетки суверенного развития РФ. Ее слова передает агентство РИА Новости.

Матвиенко отметила, что одним из основных направлений развития станет достижение технологического суверенитета. По ее словам, это ключевая задача, реализация которой необходима для развития российской экономики и ее диверсификации.

«Так сложилось, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Некоторые предприятия, скажем, закупали за рубежом, образно говорю: четыре винтика новых привинтили, вешали табличку «Сделано в России». К счастью, это теперь прошло», — сказала спикер Совфеда.

До этого экономисты рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики предложили план достижения научно-технологического прорыва и суверенитета России.

19 апреля стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заняться подготовкой долгосрочного комплекса мер по развитию компетенций судостроителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил период форсированного промышленного развития.

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