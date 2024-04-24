Стало известно, что Зеленский прятался от призыва в армию

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время скрывался от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не приходил в военный комиссариат. Его слова приводит ТАСС.

«Он же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — поделился Прозоров.

По его словам, многие жители Украины считают, что бывший президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой, украинцы ощущают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров впервые появился на публике после подрыва его автомобиля в Москве. Он рассказал, что уже чувствует себя хорошо и продолжит общественную работу, но примет некоторые меры безопасности. По словам экс-полковника, в СБУ сейчас «сыплются взыскания» из-за того, что атака в итоге провалилась. По его мнению, к ней могут быть причастны и западные спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.