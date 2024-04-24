В России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что НАТО само сделало Россию своим соседом, когда расширилась на восток. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал слова главы альянса Йенса Столтенберга о том, что увеличение выплат в бюджет НАТО — цена за соседство с Россией.

До этого генеральный секретарь альянса заявлял на пресс-конференции в Варшаве, что НАТО не хочет конфликтовать с РФ, но не собирается отказываться от обеспечения собственной безопасности.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине.

До этого пресс-служба Вооруженных сил Финляндии сообщала, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

Ранее в Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике.