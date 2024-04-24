Сестра лидера Северной Кореи в очередной раз обвинила США

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон снова обвинила США с их союзниками в нагнетании напряженности в регионе, заявив, что те репетируют развязывание ядерной войны против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По ее словам, ситуация в регионе все глубже попадает в опасный водоворот из-за военных действий сил во главе с США.

Ким Ё Чжон перечисляет целый ряд масштабных военных маневров США и их азиатских союзников. По ее данным, в этом году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а «марионеточная» Южная Корея самостоятельно — более 60 раз.

20 апреля Вооруженные силы Северной Кореи провели тест новой зенитной ракеты.

До этого министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире заявил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

Он также напомнил, что во время последних испытаний Северной Корее не удалось добиться гиперзвукового планирующего полета ракет на завершающем этапе. Син утверждает, что разрабатываемые КНДР баллистические ракеты не будут предназначены для ударов по Южной Корее — их целью могут стать Япония и США.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.