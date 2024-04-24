Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра лидера Северной Кореи в очередной раз обвинила США

ЦТАК: сестра Ким Чен Ына снова обвинила США в нагнетании напряженности в регионе

close
100%
Korean Central News Agency/AP

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон снова обвинила США с их союзниками в нагнетании напряженности в регионе, заявив, что те репетируют развязывание ядерной войны против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По ее словам, ситуация в регионе все глубже попадает в опасный водоворот из-за военных действий сил во главе с США.

Ким Ё Чжон перечисляет целый ряд масштабных военных маневров США и их азиатских союзников. По ее данным, в этом году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а «марионеточная» Южная Корея самостоятельно — более 60 раз.

20 апреля Вооруженные силы Северной Кореи провели тест новой зенитной ракеты.

До этого министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в эфире заявил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

Он также напомнил, что во время последних испытаний Северной Корее не удалось добиться гиперзвукового планирующего полета ракет на завершающем этапе. Син утверждает, что разрабатываемые КНДР баллистические ракеты не будут предназначены для ударов по Южной Корее — их целью могут стать Япония и США.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами