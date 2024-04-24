Трамп заявил о готовности провести дебаты с Байденом в любое ближайшее время

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов в любое ближайшее время встретиться для проведения дебатов с нынешним главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает американский телеканал Action News.

По словам Трампа, он бы с удовольствием провел дебаты с действующим президентом. Экс-глава США подчеркнул, что он готов к встрече с Байденом и может провести ее самое ближайшее время, даже сегодня или завтра.

Трамп отметил, что есть сведения о том, что Байден не может или не хочет проведения таких дебатов. Но, по мнению бывшего президента, на Байдена будет оказано большое давление, поэтому в итоге ему придется пойти на дебаты.

До этого Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США — свалкой.

Ранее Байден заявил, что США являются единственным мировым лидером.