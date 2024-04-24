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Вашингтон ввел санкции в отношении иранских юридических и физических лиц

США ввели санкции против двух компаний и четырех физических лиц из Ирана

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Американские власти ввели санкции в отношении двух компаний и четырех граждан, причастных к кибератакам со стороны Ирана. Об этом, ссылаясь на на министерство финансов США, сообщает ТАСС.

По данным Вашингтона, эти компании и физические лица имели отношение «к злонамеренной киберактивности», в результате которой в США пострадали более 10 частных фирм и государственных учреждений. Попавшие под санкции физические и юридические лица якобы проводили «скоординированную длительную кампанию», направленную на дестабилизацию критической инфраструктуры.

Министерство финансов США утверждает, что атаки осуществлялись в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Поэтому санкции были введены и в отношении главы киберкомандования КСИР.

В свою очередь, Госдепартамент США заявил, что целями иранских кибератак были также компании, находящиеся в третьих странах.

До этого в Европарламенте призвали ввести новые санкции против Ирана.

Ранее в Иране пригрозили гегемонистским режимам решительным ответом.

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