Вашингтон ввел санкции в отношении иранских юридических и физических лиц

Американские власти ввели санкции в отношении двух компаний и четырех граждан, причастных к кибератакам со стороны Ирана. Об этом, ссылаясь на на министерство финансов США, сообщает ТАСС.
По данным Вашингтона, эти компании и физические лица имели отношение «к злонамеренной киберактивности», в результате которой в США пострадали более 10 частных фирм и государственных учреждений. Попавшие под санкции физические и юридические лица якобы проводили «скоординированную длительную кампанию», направленную на дестабилизацию критической инфраструктуры.
Министерство финансов США утверждает, что атаки осуществлялись в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Поэтому санкции были введены и в отношении главы киберкомандования КСИР.
В свою очередь, Госдепартамент США заявил, что целями иранских кибератак были также компании, находящиеся в третьих странах.
До этого в Европарламенте призвали ввести новые санкции против Ирана.
Ранее в Иране пригрозили гегемонистским режимам решительным ответом.