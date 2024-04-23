TikTok дали шанс продолжить работу в США

По словам главы комитета по разведке сената конгресса США Марка Уорнера, социальная сеть TikTok сможет продолжить свою деятельность на территории Соединенных Штатов, при условии изменения владельца и отказа от принадлежности к китайской компании. Об этом пишет ТАСС.

Сенатор обратился к молодежи Америки, выразив надежду, что TikTok будет продолжать свою работу под управлением новых владельцев — американцев или представителей других стран, таких как Великобритания, Канада, Бразилия или Франция.

Уорнер подчеркнул, что важно избежать контроля со стороны «противника», определенного американским законодательством. Палата представителей Конгресса США утвердила законопроекты, включающие меры по TikTok, но не предусматривающие полного запрета на использование этой социальной сети в стране. В рамках этих инициатив также рассматривается возможность продажи TikTok китайской компании ByteDance в течение года, иначе может быть принят запрет на использование приложения в США.

Также в Евросоюзе планируют отключить TikTok Lite из-за начавшегося расследования. Запущенный в апреле текущего года во Франции и Испании TikTok Lite позволяет пользователям зарабатывать баллы за просмотр видео, лайки и другие действия. Эти баллы можно обменять на сертификаты Amazon или цифровую валюту TikTok, которую можно использовать для подарков стримерам. Однако Еврокомиссия выразила опасения, что такой механизм может негативно повлиять на психическое здоровье несовершеннолетних.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.