В сенате США проголосовали за пакет законопроектов о помощи Украине

Пакет законопроектов, предусматривающий оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошел процедурное голосование в сенате конгресса США. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Ожидается, что сенат окончательно одобрит пакет уже на текущей неделе. Затем он отправится на подпись к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

До этого Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что новый пакет помощи для Киева будет «быстрым и мощным», и он подпишет его, как только одобрит сенат.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд.

Ранее в Кремле отреагировали на новый пакет помощи Украине от США.