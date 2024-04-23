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В Совфеде указали на лицемерие Запада после слов Сунака о Китае

Сенатор Пушков указал на лицемерие Запада после слов Сунака об агрессивном Китае

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о лицемерии коллективного Запада после слов премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Китай ведет себя агрессивно во внешней политике. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Сенатор указал на то, что премьер страны, начавшей вместе с США агрессию в Ираке, бомбившей Югославию и Ливию, а также помогавшей «Аль-Каиде» (организация запрещена в России) в Сирии и участвующей в конфликте на Украине заявил, что Китай ведет себя «агрессивно».

«Воистину: нет пределов лицемерию Запада. Они там называют это непотребство «миром, основанным на правилах. Нет ничего более лживого, чем эта формула», — написал Пушков.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Великобритания намерена нарастить траты на оборону таким образом, чтобы уступать по объему расходов среди стран НАТО только Соединенным Штатам. Сунак также обвинил РФ, Китай, Иран и КНДР в «агрессивном поведении», но признал, что западные страны пока не находятся на пороге войны.

Ранее в британской разведке признали трудности работы на китайском направлении.

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