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В посольстве РФ заявили, что новая военная помощь Украине канет в «черную дыру»

Посольство России в Британии: новая военная помощь Киеву канет в «черную дыру»

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Frank Augstein/AP

В посольстве РФ в Великобритании, комментируя новый пакет военной помощи Украине, заявили, что она канет в «черную дыру». Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что «отчаянная попытка с помощью очередной «подачки» изменить неутешительную для Запада динамику» украинского конфликта «предпринята за счет британских налогоплательщиков».

«В украинскую «черную дыру» безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь «кризиса стоимости жизни», — сказали в посольстве.

Там считают, что таким образом теряющая популярность правящая Консервативная партия пытается улучшить свой имидж в преддверии предстоящих выборов.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил последнего в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

В сообщении говорилось, что Сунак подтвердил передачу дополнительных £500 млн Киеву, которые пойдут на приобретение боеприпасов и беспилотников. Отмечалось, что суммарная поддержка Британии в 2024 году таким образом достигнет £3 млрд.

Ранее Зеленский понадеялся, что Украина не станет «вторым Афганистаном».

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