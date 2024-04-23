В Госдуме рассказали об ужесточении миграционной политики

Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что миграционную политику в Российской Федерации необходимо не ужесточать, а упорядочивать. Его слова приводит «Лента.ру».

«Нужно все упорядочить. Сделать так, чтобы русский язык сдавали не за деньги, чтобы были лучше скоординированы соответствующие спецслужбы, чтобы проводились проверки», — сказал он.

При этом он отметил, что России без мигрантов не обойтись, депутат добавил, что миграционные потоки идут во всем мире.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион предложит ужесточить федеральное законодательство в отношении мигрантов. Главной целью закона Аксенов назвал обеспечение безопасности россиян. По его словам, на полуострове уже приняты некоторые ограничения касательно сфер работы трудовых мигрантов, в ходе рейдов правоохранителей выявляются лица, нахождение которых на территории России признано нежелательным.

Ранее трех нелегалов выдворили из страны по итогам отработки сообщений из чат-бота в Telegram.