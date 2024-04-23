Путин встретился с новым главой Верховного суда РФ

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда страны Ириной Подносовой. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что 17 апреля верхняя палата российского парламента назначила Подносову на пост главы Верховного суда РФ. Должность освободилась после того, как 23 февраля не стало предыдущего председателя инстанции Вячеслава Лебедева.

При этом в начале встречи глава государства поздравил Подносову с получением данной должности. Путин назвал пост главы Верховного суда РФ не просто должностью, а важной миссией.

«Потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», — подчеркнул он.

В то же время президент пожелал Подносовой успехов на новом посту и отметил, что специалист имеет большой опыт работы в судебной системе. По словам главы государства, новый председатель Верховного суда РФ обладает всеми необходимыми качествами для надежного и профессионального выполнения возложенных на нее обязанностей.

Ранее в Государственной думе РФ предложили использовать искусственный интеллект, чтобы снизить нагрузку на судей.