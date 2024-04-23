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Шольц заявил, что у Путина нет оснований цитировать Иммануила Канта

Канцлер ФРГ: власти России пытаются любой ценой присвоить Канта и его труды

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать философа Иммануила Канта. Об этом Шольц сказал на торжественной церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии наук, приуроченной к 300-летию немецкого мыслителя, передает РИА Новости.

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», сказал Шольц.

Он отметил, что власти РФ стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы».

По словам Шольца, работы немецкого мыслителя идут вразрез с позицией властей России по Украине.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант имеет отношение к проведению спецоперации на Украине. Алиханов указал, что представитель немецкой классической школы философии «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей». По словам политика, Кант имеет отношение к ситуации на Украине и ко всему, что происходит в мире.

Ранее сообщалось, что Путин испугал НАТО своей поездкой в Калининград.

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