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Китай предупредил США, что конфликт на Украине нельзя решить очернением других

МИД Китая: украинский кризис не решить, сваливая вину на других

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Liu Zheng/AP

Китай предупреждает Соединенные Штаты, что украинский конфликт нельзя решить путем «очернения других», Пекин также предостерегает Вашингтон от «подливания масла в огонь». Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.

«Мы предупреждаем американскую сторону, что подливать масло в огонь, очернять других и сваливать на них вину - все это не путь решения украинского вопроса», - подчеркнул он.

По его словам, для реального урегулирования украинского кризиса США необходимо учесть озабоченности в сфере безопасности всех сторон конфликта, а также создать устойчивую и надежную систему европейской безопасности. Эти шаги, подчеркнул Вэньбинь, нужно предпринимать посредством дипломатического диалога.

До этого газета Wall Street Journal писала, что США нацелились на китайские банки, работающие с Россией. Вашингтон разрабатывает санкции, которые позволят отрезать кредитные организации КНР от мировой финансовой системы.

В Штатах утверждают, что банки Китая являются основными посредниками в коммерческом экспорте КНР электронных схем, деталей для самолетов, машин, станков и других товаров двойного назначения в РФ, поскольку именно они обрабатывают платежи и предоставляют кредиты для торговли.

Ранее WSJ рассказал об отношении Трампа к Украине в годы его президентства.

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