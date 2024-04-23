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В Армении объявили о начале работ по делимитации границы с Азербайджаном

МВД Армении: делимитация границы с Азербайджаном начнется в Тавушской области

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Аппарат Президента Республики Армения

Работы по делимитации границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Армении.

«На участке Баганис — Воскепар сегодня планируется провести работы, связанные с делимитацией. <...> После демаркации границы охрана линии границы будет передана пограничным войскам Армении», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что в настоящее время дорога Баганис — Воскепар закрыта для проезда из-за работ по разминированию. Также в армянском МВД уточнили, что слухи о передаче некой части территории Армении Азербайджану не соответствуют действительности.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее армянская оппозиция предупредила премьер-министра республики Никола Пашиняна о незаконности территориальных уступок Баку.

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