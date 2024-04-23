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Американский историк заявил, что пакет помощи Киеву может стать последним со стороны США

Историк Лазар: новый пакет американской помощи Киеву может стать последним

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский историк и политический комментатор Дан Лазар заявил, что выделяемый Вашингтоном многомиллиардный пакет помощи Украине, скорее всего, станет последним, который утвердит конгресс. Об этом сообщает РИА Новости.

Лазар отметил, что Украина не имеет шансов победить Россию, у которой в четыре раза больше людей и в 10 раз сильнее экономика. Поэтому Киев не сможет добиться радикального изменения ситуации на поле боя. Поэтому конгресс США, судя по всему, в последний раз одобрил такой пакет помощи Украине.

По словам Лазара, власти Украины, затягивая конфликт, лишь ухудшают свои позиции и вынуждены будут пойти на значительные уступки России. При таком развитии событий, подчеркнул ученый, Россия вновь станет силой, с которой все в Европе будут вынуждены считаться, а влияние США снизится.

До этого бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что выделение Вашингтоном в качестве военной помощи $60 млрд не изменит ситуацию на поле боя в пользу Киева.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета помощи Украине.

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