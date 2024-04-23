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Британский премьер пообещал Украине крупнейший пакет помощи

The Guardian: Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи на £500 млн

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RishiSunak/Twitter

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн (более $617 млн). Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, британский премьер обещает Украине оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов.

В статье отмечается, что общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании в этом финансовом году составит £3 млрд. По словам официальных лиц, финансирование будет получено из резервов казначейства и используется для доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны (ПВО), произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта.

До этого газета The Guardian писала, что более 50% средств Международного фонда помощи Украине, учрежденного Великобританией, не были использованы из-за бюрократических задержек с заключением соответствующих контрактов.

19 апреля стало известно, что Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов ($187 млн) для поддержки энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате обстрелов во время проведения специальной военной операции.

Ранее в армии США связали необходимость помогать Украине с нежеланием самостоятельно участвовать в боевых действиях.

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