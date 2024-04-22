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Главу оппозиционной партии Молдавии могут посадить в тюрьму за посещение РФ

Лидеру партии «Возрождение» пригрозили уголовным сроком за визиты в Москву

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Михай Карауш/РИА Новости

Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву. Об этом сообщает ТАСС

«Мне пригрозили уголовной ответственностью за то, что я езжу в Российскую Федерацию, периодически встречаюсь с официальными лицами. А, по мнению молдавских властей, Российская Федерация является страной-агрессором. Мне намекнули на предательство родины и спросили, осознаю ли я последствия», — сказала Параска.

До этого сообщалось, что Служба информации безопасности (СИБ) Молдавии вызвала на допрос Параску. Она уточнила, что Параска возвратилась в Кишинев после участия в съезде молдавской оппозиции в Москве. Депутат отметила, что не знает, где территориально происходит допрос: в аэропорту или в офисе СИБ.

Накануне молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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