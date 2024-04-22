Путин рассказал о желании строить БАМ

Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы быть студентом и поехал бы строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если бы был студентом и узнал о БАМе, то с удовольствием бы туда поехал.

Таким образом он ответил на вопрос участницы встречи с ветеранами-строителями БАМ.

До этого Путин заявил, что благодаря Байкало-Амурской магистрали Россия развернула логистику в восточном направлении.

Глава государства назвал транспортную артерию символом мечты и романтических устремлений советских граждан. По его словам, БАМ является воплощением колоссального труда и мужества более двух миллионов людей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, визит которого совпал с 50-й годовщиной начала строительства БАМа, также принял участие в мероприятии.

Также стало известно, что Путин 23 апреля вручит государственные награды сотрудникам транспортной отрасли, внесшим существенный вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Ранее Генпрокуратура заявила о многочисленных нарушениях при развитии БАМа и Транссиба.