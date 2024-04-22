Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи

Президент США Джо Байден заверил главу Украины Владимира Зеленского в «скорой» передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.

В сообщении уточнили, что Байден провел телефонный разговор с Зеленским, в котором подчеркнул приверженность американской администрации поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии.

«Президент Байден сообщил, что как только сенат примет, <…> администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи», — отметили в Белом доме.

В первую очередь власти США будут стремиться к тому, чтобы Украина могла обеспечить «свои неотлагательные потребности» в противовоздушной обороне (ПВО).

Байден обратил внимание, что американские транши помогут поддержать финансовую стабильность, восстановить разрушенную инфраструктуру и поддержать реформы на пути продвижения Украины к евроатлантической интеграции.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель раскрыл перспективы поставок боеприпасов на Украину.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.