Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи

Байден пообещал Зеленскому, что США вскоре выделят Украине новый транш

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заверил главу Украины Владимира Зеленского в «скорой» передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.

В сообщении уточнили, что Байден провел телефонный разговор с Зеленским, в котором подчеркнул приверженность американской администрации поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии.

«Президент Байден сообщил, что как только сенат примет, <…> администрация быстро предоставит значительные новые пакеты оборонной помощи», — отметили в Белом доме.

В первую очередь власти США будут стремиться к тому, чтобы Украина могла обеспечить «свои неотлагательные потребности» в противовоздушной обороне (ПВО).

Байден обратил внимание, что американские транши помогут поддержать финансовую стабильность, восстановить разрушенную инфраструктуру и поддержать реформы на пути продвижения Украины к евроатлантической интеграции.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель раскрыл перспективы поставок боеприпасов на Украину.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами