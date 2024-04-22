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Путин оценил роль БАМа в развороте России на Восток

Путин: благодаря БАМу стал возможен разворот России на Восток

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Россия развернула логистику в восточном направлении, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами, строителями и работниками БАМа. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану, и прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — сказал российский лидер на мероприятии, приуроченном к 50-летию начала строительства БАМа.

Глава государства назвал транспортную артерию символом мечты и романтических устремлений советских граждан. По его словам, БАМ является воплощением колоссального труда и мужества более двух миллионов людей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, визит которого совпал с 50-й годовщиной начала строительства БАМа, также принял участие в мероприятии.

Ранее ФСБ задержала гражданина Белоруссии, подорвавшего поезда на БАМе в Бурятии.

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