Песков раскрыл, как идут переговоры между Арменией и Азербайджаном

Власти Армении и Азербайджана ведут работу по мирному договору, но еще остаются несогласованные статьи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Армения и Азербайджан продолжают переговоры по делимитации границы. Песков обратил внимание, что часть вопросов уже согласована.

До этого пресс-секретарь президента РФ объяснил уход миротворцев РФ из Карабаха. Ереван направил спецназ для разблокирования дороги в приграничном селе Киранц. Выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области местные жители заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.