В Казахстане запретили впускать в страну экстремистов

Парламент Казахстана принял закон о запрете въезда иностранцам, причастным к экстремизму. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании согласились с поправками верхней палаты к закону, касающемуся изменений в сфере миграции населения.

Помимо ограничений для лиц, связанных с экстремистской деятельностью, изменения затронут и людей, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. Таким приезжим ограничили въезд в страну, а также запретили приобретать гражданство Казахстана.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о полном запрете вейпов в стране.

Отмечается, что закон вступает в силу по истечении 60 дней после официального опубликования.

Закон направлен на принятие системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

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