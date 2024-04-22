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В Казахстане запретили впускать в страну экстремистов

В Казахстане приняли закон о запрете въезда лицам, причастным к экстремизму

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Shutterstock/Almazoff

Парламент Казахстана принял закон о запрете въезда иностранцам, причастным к экстремизму. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании согласились с поправками верхней палаты к закону, касающемуся изменений в сфере миграции населения.

Помимо ограничений для лиц, связанных с экстремистской деятельностью, изменения затронут и людей, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. Таким приезжим ограничили въезд в страну, а также запретили приобретать гражданство Казахстана.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о полном запрете вейпов в стране.

Отмечается, что закон вступает в силу по истечении 60 дней после официального опубликования.

Закон направлен на принятие системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

Ранее Казахстан упростил процесс открытия банковских счетов для россиян.

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