В Венгрии назвали бессмысленной мирную конференцию по Украине без России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который принимал участие в совещании глав МИД и Минобороны стран Евросоюза в Люксембурге, заявил, что проводить мирную конференцию об урегулировании украинского конфликта без участия России бессмысленно. Его слова передает ТАСС.

Он уверен, что обсуждение идеи мира только с одной из воюющих сторон не приведет к результату.

«За столом переговоров должны собраться все стороны, вовлеченные в военные действия, и тогда появится надежда, что мирная конференция может увенчаться успехом», — сказал он.

22 апреля Швейцария до сих пор никому не направила приглашения на конференцию по Украине в июне под Люцерном.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее в Совфеде резко высказались о предстоящем саммите по Украине в Швейцарии.