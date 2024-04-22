Закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года

Законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих Вооруженных сил Украины, вероятно, будет принят в 2025 году. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Сергей Демченко, сообщает украинское издание «Новости.Live».

По словам Демченко, сроки поступления законопроекта о демобилизации в Раду в настоящий момент не определены. Однако правительство Украины должно отчитаться перед парламентом о выполнении поручения по созданию законопроекта, а это должно быть сделано в течение 2025 года.

13 апреля сообщалось, что законопроект о демобилизации на Украине может быть внесен в Верховную раду в ближайшие месяцы, работа над ним идет. В создании документа участвуют Минобороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее представители ВСУ обосновали отказ от демобилизации событиями вековой давности.