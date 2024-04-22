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Президент Азербайджана оценил роль РФ в поддержании безопасности на Кавказе

Алиев назвал РФ основополагающим государством в плане безопасности на Кавказе

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

РФ является основополагающим государством, когда речь идет о поддержании региональной безопасности на Кавказе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

В понедельник, 22 апреля, глава республики прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры посвящены текущей ситуации на Южном Кавказе и развитию двусторонних отношений между РФ и Азербайджаном.

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — сказал Алиев в ходе мероприятия.

Он добавил, что сегодня главы двух государств планируют обсудить проект международного транспортного коридора «Север–Юг», который должен объединить РФ и Азербайджан. При этом, по мнению азербайджанского лидера, этот коридор имеет важное значение для обеспечения безопасности грузоперевозок. То же касается стимулирования торгового сотрудничества между многими государствами региона.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является большим другом и союзником РФ. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, чем можно объяснить пристальное внимание Путина к соседней республике.

По словам представителя главы государства, отношения Москвы и Баку отличаются значительным потенциалом для развития и богатыми традициями. Более того, обе стороны обладают политической волей для укрепления этих связей.

Ранее в Госдуме РФ назвали естественным вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

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