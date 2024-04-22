В Китае заявили, что не стремятся воевать ни с кем, однако требуют уважения своего суверенитета

Китай не стремится вступать в холодную или горячую войну с какими-либо государствами, однако нарушать его суверенитет недопустимо. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, сообщает РИА Новости.

По его словам, «территориальный суверенитет Китая не может ущемляться, а его коренные интересы не могут оспариваться». Такое заявление политик сделал, выступая на церемонии открытия 19-го собрания Симпозиума военно-морских сил западной части Тихого океана в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун.

В симпозиуме принимают участие представители 29 стран, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Индонезию, Францию, Австралию и Россию. Делегацию нашей страны возглавляет главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев.

До того на открытии симпозиума Чжан Юся заявил, что мировой океан не должен быть полем сражений и демонстрации силы, так как история показывает, что борьба за власть на море принесла человечеству только страдания.

Ранее глава минобороны Китая призвал Вашингтон уважать интересы Пекина в Южно-Китайском море.