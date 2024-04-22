Во Франции заявили о вреде антироссийских санкций для Европы

Санкции против России наносят вред Европе, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в соцсети X.

«Давайте покончим с этими идиотскими санкциями, которые наказывают нас самих, и как можно скорее вернемся к диалогу!» — призвал он.

По словам Филиппо, санкции не оказывают существенного влияния на российскую экономику, которая продолжает расти уверенными темпами.

Политик отметил, что попытки европейских чиновников нанести ущерб экономике России обернулись крахом. Он напомнил, что министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал «поставить российскую экономику на колени», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ввела уже 13 пакетов санкций против России и готовит 14-й.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз динамики ВВП России. По новым оценкам экспертов фонда, в 2024 году рост российской экономики составит 3,2%. Это более чем в два раза превышает предыдущий январский прогноз на уровне 1,5%.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный новый пакет санкций ЕС против России.