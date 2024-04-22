Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху пообещал бороться с санкциями США против ЦАХАЛ

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал бороться с санкциями США против ЦАХАЛ

close
100%
JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал изо всех сил бороться с санкциями США в отношении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Если кто-то думает, что может ввести санкции в отношении подразделения ЦАХАЛ, то я буду бороться с этим», — подчеркнул Нетаньяху.

Отмечается, что отношения между США и Израилем осложнились из-за конфликта в секторе Газа. Введение санкций в отношении подразделений ЦАХАЛ может обострить их еще больше.

До этого министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава минобороны страны Бени Ганц провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого попросил не вводить санкции в отношении одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за действия на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами