Нетаньяху пообещал бороться с санкциями США против ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал изо всех сил бороться с санкциями США в отношении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Если кто-то думает, что может ввести санкции в отношении подразделения ЦАХАЛ, то я буду бороться с этим», — подчеркнул Нетаньяху.

Отмечается, что отношения между США и Израилем осложнились из-за конфликта в секторе Газа. Введение санкций в отношении подразделений ЦАХАЛ может обострить их еще больше.

До этого министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава минобороны страны Бени Ганц провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого попросил не вводить санкции в отношении одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за действия на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.