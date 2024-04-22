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Столтенберг анонсировал решения по передаче Patriot Украине в ближайшее время

Столтенберг: ряд стран НАТО в ближайшее время объявят о передаче Patriot Киеву

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд членов альянса в ближайшее время могут сообщить о решении передать Украине системы ПВО Patriot. Его слова приводит ТАСС.

»Германия уже объявила о поставке дополнительной системы Patriot, другие страны - союзницы, как представляется, объявят о подобных поставках в ближайшие дни, или, по крайней мере, в скором времени», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что страны НАТО работают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы они ускорили производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и других снарядов для скорейшей отправки Киеву.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с просьбой предоставить Киеву не менее семи систем ПВО Patriot или других зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Он добавил, что НАТО располагает такими системами, и назвал нынешний уровень иностранной помощи как «очень ограниченный».

Также Зеленский напомнил о нехватке в ВСУ артиллерийских снарядов и призвал передавать самолеты.

Ранее в Запорожской области рассказали о судьбе обещанных Киеву систем Patriot.

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