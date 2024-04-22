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В Кремле ответили на вопрос о выводе пограничников РФ из Тавушской области

Песков ответил на вопрос о выводе пограничников РФ из Тавушской области

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MGIMO360 TV/YouTube

В Кремле ответили на вопрос о выводе российских пограничников из Тавушской области после демаркации границ Азербайджаном. Комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Задавая вопрос, журналист привел слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ситуация на границе с Азербайджаном изменилась, там больше нет линии фронта. Пескова также спросили о том, нет ли опасений, что Ереван потребует вывести из страны военную базу РФ.

Песков отметил, что никаких сигналов на этот счет не было, а у лидеров стран еще будет возможность вернуться к этому вопросу.

«Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и, при необходимости, другие актуальные вопросы лично», — сказал он.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее протестующие в Тавушской области против решения властей о делимитации границы перекрыли автомобильную трассу.

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