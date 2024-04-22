В Москве прошла встреча секретаря ОДВЗЯИ и замглавы МИД РФ Рябкова

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели встречу в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте международной структуры в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что переговоры прошли на полях Московской конференции по нераспространению. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов ядерной безопасности.

«Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его», — говорится в публикации.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступил в силу в день его публикации на официальных ресурсах.

Позже ситуацию прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он назвал решение Москвы «шагом в неверном направлении».

Страны — члены «Большой семерки» (G7), в свою очередь, выразили сожаление из-за отзыва ратификации ДВЗЯИ в РФ.

Ранее в МИД РФ рассказали об ответе на возможные ядерные испытания в США.