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В Москве прошла встреча секретаря ОДВЗЯИ и замглавы МИД РФ Рябкова

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД РФ Рябковым в Москве

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MFA Russia/Global Look Press

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели встречу в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте международной структуры в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении отмечается, что переговоры прошли на полях Московской конференции по нераспространению. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов ядерной безопасности.

«Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его», — говорится в публикации.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступил в силу в день его публикации на официальных ресурсах.

Позже ситуацию прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он назвал решение Москвы «шагом в неверном направлении».

Страны — члены «Большой семерки» (G7), в свою очередь, выразили сожаление из-за отзыва ратификации ДВЗЯИ в РФ.

Ранее в МИД РФ рассказали об ответе на возможные ядерные испытания в США.

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