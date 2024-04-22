Япония выразила протест Северной Корее из-за запуска ракеты

Япония направила Северной Корее протест через каналы в Китае из-за ракетных испытаний, проведенных КНДР 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека японского правительства Есимасу Хаяси.

По его словам, северокорейская баллистическая ракета пролетела порядка 250 км, достигнув высоты полета в 50 км, после чего упала вне пределов Японии. По предварительной информации, какого-либо ущерба кораблям или самолетам снаряд не причинил.

Тем не менее Хаяси заявил, что ракетные испытания КНДР угрожают Японии, региону, а также международному сообществу, и обвинил Северную Корею в нарушении резолюций Совбеза ООН.

«Мы направили решительный протест через дипломатические каналы в Пекине и решительно осуждаем проведенные ракетные испытания», — подытожил политик.

О проведении КНДР новых ракетных испытаний стало известно утром 22 апреля. Страна запустила ракету в сторону Японского моря.

20 апреля Северная Корея испытала новую зенитную ракету. Ее тип, а также результат испытаний не уточнялись. Параллельно с испытанием зенитной ракеты армия КНДР также провела испытания новой боеголовки крылатой ракеты.

Ранее в Южной Корее оценили опасность новых гиперзвуковых ракет КНДР.