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Стало известно о давлении союзников на Грецию и Испанию из-за помощи Украине

Financial Times: ЕС и НАТО требуют от Испании и Греции поставить ПВО на Украину

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Global Look Press

Страны — члены Европейского союза (ЕС) и НАТО пытаются заставить Испанию и Грецию отправить на Украину свои системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, зарубежные партнеры заявили лидерам Греции и Испании об отсутствии столь же большой потребности в комплексах Patriot и С-300 как у Украины. Афинам и Риму было сказано, что в данный момент они «не сталкиваются с непосредственной угрозой».

«Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

Как сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности, в регионе есть государства, которым средства ПВО в ближайшее время не понадобятся. В связи с этим Брюссель предложил им решить, «что они могут выделить» для поддержки Киева.

При этом в материале подчеркивается, что в настоящее время украинские власти готовятся попросить у Запада увеличить объемы помощи. Это может произойти в ходе встреч министров иностранных дел и глав военных ведомств из стран — членов ЕС.

Ранее Грецию заподозрили в желании продать Украине запрещенные снаряды.

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