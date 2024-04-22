В ЕС заявили о близости к соглашению по замороженным активам РФ

Страны — члены Европейского союза (ЕС) близки к достижению «политического соглашения» по использованию доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема.

«Европа «близка к политическому соглашению» по использованию дохода с этих активов», — говорится в публикации.

При этом журналисты отметили, что региональное содружество намерено впервые использовать соответствующие средства к 1 июля.

20 апреля комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что в скором времени региональное содружество примет «важное решение» по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ. По его словам, Брюссель уже продемонстрировал поддержку Киева «на высочайшем уровне» и теперь Вашингтон должен поступить аналогичным образом.

В тот же день нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о конфискации заблокированных российских активов в пользу Украины. За документ проголосовали 360 парламентариев, против — 58 законодателей. Ожидается, что в скором времени инициативу рассмотрят в американском сенате.

Ранее в Кремле оценили решение палаты представителей США по замороженным активам РФ.