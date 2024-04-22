СМИ выяснили, кому больше навредят независимые кандидаты на президентских выборах США

Независимые кандидаты, принимающие участие в президентских выборах США, больше навредят экс-президенту США Дональду Трампу, чем действующему главе страны Джо Байдену. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала NBC.

Отмечается, что республиканец Трамп может лишиться перевеса над демократом Байденом в случае участия в выборах независимых кандидатов. При выборе из двух кандидатов Трамп опережает Байдена на 2%, но если в борьбу вступают еще три кандидата, не связанные с основными партиями, то фаворит меняется.

В таком случае Байден набирает 39%, Трамп — 37%, Роберт Кеннеди-младший — 13%, Джилл Стайн от партии зеленых — 3%, Корнел Уэст — 2%.

Телеканал проводил опрос с 12 по 16 апреля. В нем приняли участие тысячи зарегистрированных избирателей.

До этого бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента США и вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена в политическом преследовании через суд.

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