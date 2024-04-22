Ереван направил спецназ для разблокирования дороги в приграничном селе Киранц

Силы специального назначения были направлены для разблокирования дороги вблизи села Киранц в Тавушской области Армении. Об этом, ссылаясь на депутата парламента страны Гарника Даниеляна, сообщает армянский новостной портал «Грапарак».

По словам депутата, направляющиеся в Киранц спецназовцы готовы применить силу в отношении протестующих местных жителей. Несмотря на эту угрозу, отметил Даниелян, жители села продолжают оставаться на своих местах и блокировать автомобильную трассу.

До этого сообщалось, что выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области местные жители заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал достижением договоренности по границе с Азербайджаном.