Стало известно о возможных отставках российских губернаторов

В России в ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четырех источников, близких к администрации президента (АП) РФ.

По информации одного из них, отставки будут точечными, их будет одна-две. Как заявил этот источник, главы регионов могут перейти на федеральный уровень. А на губернаторские посты могут назначить бывших федеральных чиновников, сказал он. Второй источник издания сообщил, что может произойти до трех отставок. Он отметил, что ротация коснется тех, у кого срок полномочий истекает позже 2024 года.

Как утверждает один из источников, с большой вероятностью отставки не затронут тех губернаторов, у которых в текущем году истекает первый срок на посту глав регионов. Три источника заявили об одном вероятном исключении — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По их словам, рассматривается вариант его замены, в том числе на это оказала влияние ситуация с паводками в регионе.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин ответил губернатору Тюменской области Александру Моору, который заявил, что люди, которые отказываются от эвакуации из региона из-за паводков, являются упертыми. Глава государства призвал губернатора не отзываться так о людях.

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