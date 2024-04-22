Протестующие в Тавушской области Армении продолжат перекрывать трассу и ночью

У села Киранц Тавушской области Армении выступающие против решения властей о делимитации границы с Азербайджаном местные жители намерены продолжить и ночью перекрывать автомобильную трассу. Об этом со ссылкой на активиста Гарника Даниеляна сообщает ТАСС.

По словам Даниеляна, несмотря на сведения о направлении в Киранц сил специального назначения, протестующие не намерены уходить и продолжат ночью стоять на дороге. Активист подчеркнул, что эти действия являются борьбой не только жителей сел Киранц, Воскепар и Баганис, но и борьбой всего армянского народа за свое будущее.

До этого сообщалось, что выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области местные жители заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.