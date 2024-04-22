Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Протестующие в Тавушской области Армении продолжат перекрывать трассу и ночью

Жители села Киранц в Армении продолжат и ночью блокировать автомобильную дорогу

close
100%
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

У села Киранц Тавушской области Армении выступающие против решения властей о делимитации границы с Азербайджаном местные жители намерены продолжить и ночью перекрывать автомобильную трассу. Об этом со ссылкой на активиста Гарника Даниеляна сообщает ТАСС.

По словам Даниеляна, несмотря на сведения о направлении в Киранц сил специального назначения, протестующие не намерены уходить и продолжат ночью стоять на дороге. Активист подчеркнул, что эти действия являются борьбой не только жителей сел Киранц, Воскепар и Баганис, но и борьбой всего армянского народа за свое будущее.

До этого сообщалось, что выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области местные жители заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами