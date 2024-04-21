Депутат Госдумы назвал США «аферистами»

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет назвал США, после решения одобрить конфискацию суверенных финансовых активов России, международными «аферистами» наподобие финансовой пирамиды «МММ». Его слова передает РИА Новости.

«Это похоже на игру ва-банк и террористическую фанфаронаду», — считает парламентарий.

По мнению Шеремета, действия Соединенных Штатов направлены на подрыв и полную дискредитацию мировой банковской системы и нарушают принципы гарантий и стабильности. Он предрек стране, разрушившей все международные финансовые обязательства, хаос и крах.

«Они публично стали международными аферистами сродни известной пирамиде МММ», — высказался депутат.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу Соединенных Штатов, отпугнет инвесторов в эту страну.

Ранее эксперт рассказал о последствиях решения США конфисковать активы РФ.