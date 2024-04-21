Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ*

МВД Турции: задержаны 36 человек по подозрению в связях с группировкой ИГ

close
100%
Shutterstock/Resul Muslu

В Турции задержано 36 подозреваемых в связях с ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщили в МВД республики, пишет ТАСС.

«В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — говорится в организации.

По данным ведомства, за год в Турции было задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.

Так, 6 апреля сообщалось о задержании 48 подозреваемых в связях с ИГ. Отмечается, что 30 из 48 подозреваемых — лица, причастные к теракту в церкви Санта-Мария в Стамбуле, которые были задержаны в этом же городе. Еще 18 человек были задержаны в Анкаре.

До этого в аэропорту Рима «Фьюмичино» полицейские арестовали гражданина Таджикистана, который был объявлен в розыск по обвинению в участии в ИГ.

Ранее сообщалось, что сторонник ИГИЛ планировал теракт в соборе Парижской Богоматери и был задержан.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами