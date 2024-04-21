В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ*

В Турции задержано 36 подозреваемых в связях с ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщили в МВД республики, пишет ТАСС.

«В рамках операций, которые проводились в четырех провинциях страны, задержаны 36 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — говорится в организации.

По данным ведомства, за год в Турции было задержано свыше 3 тыс. сторонников террористической организации.

Так, 6 апреля сообщалось о задержании 48 подозреваемых в связях с ИГ. Отмечается, что 30 из 48 подозреваемых — лица, причастные к теракту в церкви Санта-Мария в Стамбуле, которые были задержаны в этом же городе. Еще 18 человек были задержаны в Анкаре.

До этого в аэропорту Рима «Фьюмичино» полицейские арестовали гражданина Таджикистана, который был объявлен в розыск по обвинению в участии в ИГ.

Ранее сообщалось, что сторонник ИГИЛ планировал теракт в соборе Парижской Богоматери и был задержан.