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В Совфеде оценили решение США о конфискации российских активов

Сенатор Карасин назвал разрушительным решение США о конфискации активов России

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал разрушительным и наглым решением принятие палатой представителей США законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины. Его слова приводит «Лента.Ru».

«Я отношусь к этому отрицательно. Поскольку это свидетельствует о том, что проведена еще одна смысловая линия сдерживания, на которую можно было рассчитывать, и впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с Соединенными Штатами и Великобританией», — заявил Карасин.

Он подчеркнул, что затрудняется вспомнить примеры подобных решений в современной истории. Конфискация активов России не принесет ничего хорошего международной политике, считает парламентарий.

По его словам, «дела пойдут еще более остро, а линии конфронтации станут еще большее жесткими».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу Соединенных Штатов, отпугнет инвесторов в эту страну.

Ранее в США оценили шансы Украины на победу после конфискации российских активов.

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