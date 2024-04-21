Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины назвали последствия выделения помощи со стороны США

Кулеба: помощь Украине от США предотвращает более масштабный конфликт в Европе

close
100%
Tobias Hase/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе. Его слова приводит CNN.

Принятие палатой представителей США законопроекта о помощи Киеву Кулеба назвал «историческим днем, когда «не только Украина получила заряд надежды, но и Соединенные Штаты, и весь свободный мир».

По его словам, поражение России в конфликте «обеспечит процветание американцев».

«Предоставление Украине возможности отразить… агрессию равнозначно предотвращению более масштабной войны в Европе и предотвращению риска того, что все желающие агрессоры ввергнут наш мир в хаос», — заявил Кулеба.

20 апреля палата представителей США проголосовала за законопроект о выделении около $61 млрд в качестве военной помощи Украине. Документ одобрили 311 конгрессменов. Еще 112 законодателей высказались против.

В ближайшее время законопроект рассмотрит американский сенат.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами