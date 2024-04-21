В Госдуме прокомментировали выделение Украине $61 млрд от США

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал принятие законопроекта в палате представителей конгресса США о выделении Украине $61 млрд.

Чиновник напомнил, что большая часть этих средств будет освоена в Соединенных Штатах. Также он отметил, что Украине придется возвращать выделенные средства.

Володин уверен, что своим решением США подталкивают Украину к войне «до последнего украинца», при этом лишив страну будущего.

«Но ситуацию на поле боя это не изменит», — подытожил он.

До этого сообщалось, что американские конгрессмены устроили перепалку во время голосования по выделению Украине финансовой помощи из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы.

Также стало известно, что большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине.

Ранее Володин, комментируя споры вокруг ВПШ им. Ильина, привел цитату философа.