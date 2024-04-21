Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали выделение Украине $61 млрд от США

Володин: выделение Украине $61 млрд от США не изменит ситуацию на поле боя

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал принятие законопроекта в палате представителей конгресса США о выделении Украине $61 млрд.

Чиновник напомнил, что большая часть этих средств будет освоена в Соединенных Штатах. Также он отметил, что Украине придется возвращать выделенные средства.

Володин уверен, что своим решением США подталкивают Украину к войне «до последнего украинца», при этом лишив страну будущего.

«Но ситуацию на поле боя это не изменит», — подытожил он.

До этого сообщалось, что американские конгрессмены устроили перепалку во время голосования по выделению Украине финансовой помощи из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы.

Также стало известно, что большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине.

Ранее Володин, комментируя споры вокруг ВПШ им. Ильина, привел цитату философа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами