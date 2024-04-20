Нетаньяху рассказал, на что пойдет помощь США для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в социальной сети X выразил благодарность американским конгрессменам за принятие законопроекта, включающего оказание военной помощи Израилю.

«Конгресс США только что подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи... Спасибо, друзья, спасибо, Америка!» — написал Нетаньяху.

По его словам, данный законопроект демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Израилю в размере $26,4 млрд. За законопроект проголосовали 366 конгрессменов. Еще 58 высказались против. Документ будет направлен на рассмотрение сенату США. Кроме того, палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Тайваню, конфискации замороженных активов России.

Ранее власти Палестины захотели пересмотреть взаимоотношения с США.