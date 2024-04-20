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В конгрессе США заявили, что помощь Киеву уничтожит целое поколение украинцев

Конгрессвумен Грин: помощь Украине уничтожит целое поколение граждан страны

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Global Look Press

Если США продолжат выделять деньги Украине, то это может привести к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев. Об этом заявила член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин, сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет об украинских мужчинах.

Конгрессвумен также сказала, что 70% американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой помощи объемом около $61 млрд. Вместе с тем она отметила, что Украина уже испытывает нехватку людей для работы на предприятиях.

«Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству», — добавила политик.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Киеву.

За законопроект проголосовали 311 конгрессменов, 112 — против.

Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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