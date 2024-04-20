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В Кремле оценили решение палаты представителей конгресса США по Украине

Песков: помощь Украине еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Соединенные Штаты и еще больше разорит Украину. Его слова приводит ТАСС.

«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым», — заявил Песков.

Также он подчеркнул, что США придется ответить за конфискацию замороженных активов России.

«Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить», — сказал представитель Кремля, отметив, что для ответа России нет временных рамок.

Также он подчеркнул, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу Соединенных Штатов, отпугнет инвесторов в эту страну. При этом он отметил, что необходимо разобраться с деталями нового законопроекта.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.

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