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Политолог рассказал о взаимоотношениях США и стран Африки

Профессор РАН Гусев: Нигер и Чад дали понять, что США стали нежеланными гостями

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Carlo Allegri/Reuters

Требования ряда стран Африки о выводе американского военного контингента с их территорий могут продолжиться, Нигер и Чад дали понять, что США являются нежеланным гостем. С таким заявлением выступил доктор политических наук, профессор Российской академии наук (РАН) Александр Гусев в беседе с РИА Новости.

«Американцев и французов будут постепенно из стран африканского континента <...> выгонять», — утверждает ученый.

Согласно его информации, в Соединенных Штатах и Франции бытует мнение, будто Россия инициирует вывод войск из стран Африки, однако это не так. Большое число американских и европейских лиц надоело Африке в связи с тем, что зарубежные компании выкачивают из этих государств практически все, не оставляя ничего для развития.

При этом африканское турне государственного секретаря США Энтони Блинкена и вице-президента страны Камалы Харрис не смогли исправить эту ситуацию.

В январе Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что немедленно покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.

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