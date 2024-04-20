Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН

Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитета и работы ООН. Об этом заявила бывший премьер-министр, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, сообщает РИА Новости.

По ее словам, если такая резолюция окажется в повестке Генассамблеи ООН, впервые такой серьезный вопрос как геноцид будет решен простым голосованием. Спикер сербского парламента обратила внимание, что тема геноцида два раза была в повестке ГА ООН, и оба раза она была принята при консенсусе.

«Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, Холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки. – «Газета.Ru») Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице. – «Газета.Ru») произошло военное преступление, но не было геноцида», — продолжила она.

По мнению политика, такой подход к этим вопросам и отдельным случаям приведет к тому, что на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему, по которым решение будет приниматься простым голосованием. Она считает, что в результате термин «геноцид» может потерять свое значение. Вместе с тем Брнабич предположила, что кто-то хочет, чтобы это слово больше ничего не значило.

«Вероятно «ужасное военное преступление» недостаточно плохо. Это очень опасно для самой ООН, если простым голосованием будут решаться такие важные вопросы, тогда больше нет какого-либо договора в ГА ООН, а когда его нет, то значит, «большие и сильные» успели разрушить самую важную международную организацию за мир и стабильности во всем мире», — добавила спикер парламента.

До этого президент Сербии Александар Вучич выразил опасение, что создание дня памяти геноцида в Сребренице вызовет распад Республики Сербской, одного из энтитетов в составе Боснии и Герцеговины.

Голосование и рассмотрение соответствующей резолюции запланировано на 27 апреля, в этот день будет обсуждаться статус 11 июля как Международного дня памяти геноцида в Сребренице.

Ранее Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией.